İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da park halindeki otomobil çalındı

Elazığ’da sahibi tarafından evin önüne park edilen otomobil, hırsızlar tarafından çalındı.

Elazığ'da sahibi tarafından evin önüne park edilen otomobil, hırsızlar tarafından çalındı.


Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Gülen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Alptekin, kendisine ait 23 AR 343 plakalı otomobili evinin önünde park ederek içeri girdi. Bir süre sonra balkona çıkan Alptekin, park ettiği aracının yerinde olmadığını fark etti. Sokakta bir süre bakınmasının ardından aracını göremeyen Alptekin, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın çalındığını tespit ederek bulunması için çalışma başlattı.

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