İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da park halindeki otomobil yandı

Elazığ’da park halindeki otomobil aniden alev alarak yandı.

Elazığ'da park halindeki otomobil aniden alev alarak yandı.


Olay, Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiği park halindeki 23 ABA 019 plakalı otomobil alev aldı. Aracın yandığını gören çevredeki esnaflar yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.