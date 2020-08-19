Elazığ'da Park Yapım Projesinde sona gelindi

Elazığ'da ‘Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projesi'nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

Şehrin doğu bölgesine prestij kazandıracak olan ‘Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projesi'nde sona gelindi. Ulukent ve Doğukent mahalleleri başta olmak üzere şehrin doğusuna canlılık kazandıracak proje kapsamında, kazı dolgu ve kanal sağ-sol perde duvar çalışmaları tamamlandı. Elektrik tesisatı alt yapı çalışmalarının da bittiği alanda, oturma alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları yapım çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Toplam 37 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen park alanında, 27 bin metrekare yeşil alan, 248 metrekare çocuk oyun alanı, 84 metre kare fitness alanı, bin 760 metrekare bisiklet yolu ve 2 bin 768 metrekare gezinti yolu yer alacağı kaydedildi.