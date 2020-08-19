İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da pazar yerlerinde Covid-19 denetimi

Elazığ’da pazar yerleri Korana virüs (Covid-19) kapsamında denetlendi.

Elazığ'da pazar yerleri Korana virüs (Covid-19) kapsamında denetlendi.


İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgını nedeniyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda zabıta, emniyet ve Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından pazar yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Salgına karşı esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu.


Ekipler ayrıca, vatandaşların el ile meyve ve sebze seçmelerine izin verilmemesi konusunda pazar esnafını bilgilendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.