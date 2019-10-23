Elazığ'da ‘Pazarlamada Yeni Trendler' semineri

Elazığ'da iş dünyasına "Pazarlamada Yeni Trendler" semineri verildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019 yılı eğitim takvimi doğrultusunda haftalık eğitimler sürüyor. Bu kapsamda iş dünyasına yönelik Pazarlamada Yeni Trendler Semineri verildi. Trakya ABİGEM Uzmanlarından Dr. Zeki Yüksekbilgili tarafından verilen seminerde, katılımcılara pazar ve yeni trendler konusunda bilgiler aktarıldı.

Elazığ TSO tarafından her Çarşamba güncel bir konuda eğitim verildiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “İş dünyamızın ve tüm ilgililerin ayağına getirdiğimiz ve sıfır maliyetle kendilerine sunduğumuz bu önemli fırsatın, kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz. İşletmelerimiz bir personeline çok yüklü miktarlarda harcama yaparak alabileceği bir eğitimi, oda olarak biz ücretsiz bir şekilde sunmaktayız. Eğitimlerimiz, toplumun tüm kesimlerine ve STK'larımıza da açıktır. Konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği çerçevesinde verilen eğitimler, güncel konuları içermekte olup, işletmelerimiz başta olmak üzere, gençlerimizin ve kariyer planı yapan kardeşlerimizin de son derece istifade edebileceği bir hizmet olmuştur. Elazığ TSO çatısı altında yıl sonuna kadar her Çarşamba saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında konusu uzmanı ve içeriği odamız web sayfasında yayınlanan takvim doğrultusunda eğitimlerimiz devam edecek. Eğitimle katılan herkese odamız tarafından düzenlenecek olan katılım belgesi de takdim edilecektir” dedi.