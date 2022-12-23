Elazığ'da ‘Piyano eşliğinde eserler' konseri düzenlendi

Dr. Nino Kvachantiradze tarafından hazırlanan ‘Piyano Eşliğinde Eserler' konseri büyük beğeni topladı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Dr. Nino Kvachantiradze tarafından öğrenciler ve vatandaşlara ‘Piyano eşliğinde eserler' konseri düzenlendi. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konsere, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Fırat Üniversitesi Kadınlar Kolu Başkanı Hülya Göktaş, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen konserde Prof. Dr. Nino Kvachantiradze piyano eşliğinde birbirinden güzel eserler icra ederken, Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri de Prof. Dr. Kvachantiradze'ye eserlerle eşlik etti.