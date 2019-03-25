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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet sığınak bulundu.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet sığınak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezinde 3 ve Karakoçan ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 7 adet telefon, 5 adet sim kart, 3 adet hafız kartı, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 1 adet tablet, 1 adet terör örgütü propagandası bulunan duvar saati, 1 adet elektrikli bot motoru, 3 adet plastik bot küreği, 6 adet can yeleği ele geçirildi.


Ayrıca arama yapılan evlerin birinin civarında yapılan kontrollerde ise 1 adet sığınak tespit edildiği ve içerisinde 1 adet yabancı menşeili vitamin kutusu, 1 adet büyük boy pil, 1 adet soba borusu, 1 adet renkli branda ele geçirildiği öğrenildi.

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