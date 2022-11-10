İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Elazığ’da polis ekipleri hızsızlara göz açtırmıyor.

Elazığ'da polis ekipleri hızsızlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı adreslerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan görüntü incelemesi, saha çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde şüphelilerin, hırsızlık suçundan 13 kayı bulunan Ş.K. (22) ve M.S.(23) olduğunu tespit etti. İnfaz Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ş.K. ve üzerinde hırsızlık yapmak için kullanılan aletler bulunan M.S. yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.