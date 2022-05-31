İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Elazığ’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan arama da uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan arama da uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan ekipler, satışa hazır vaziyette 3 parça halinde toplam 9 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli A.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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