Elazığ'da polis, trafiği durdurup yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi

Elazığ'da trafik polisi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam için trafiği durdurarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi.

Örnek olay, merkez Gazi Caddesi girişinde yaşandı. Motorize trafik polisi, araçların yoğun olduğu alanda yaşlı bir adamın trafik yoğunluğundan dolayı karşıya geçemediğini gördü. Motorunu park eden polis, hemen yaşlı adamın yardımına koştu. Trafik akışını bir süre durduran polis, yaşlı adamı güvenle karşıya geçirdikten sonra trafik akışını tekrar sağladı.

Polisin davranışı yürekleri ısıttı.