Elazığ'da polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Elazığ'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar bilgilendirildi.

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 6-12 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve eğitimler sürüyor. Bu etkinlikler çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından bir AVM'de etkinlik düzenlendi. 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' mottosuyla kurulan stantlarda vatandaşlar bilgilendirilirdi. Trafik parkurunda akülü araçlarla çocuklara uygulamalı eğitim verildi. Etkinlik boyunca şapka, düdük ve rozet gibi hediyeler dağıtıldı. Son olarak alkollü araç kullanmanın zararlarını anlatan ekipler, alkometre gözlüğü ile vatandaşlara görüş testi yaptırdı.

Çalışmaların sadece trafik haftası boyunca sınırlı kalmayacağı ve devamlı bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.