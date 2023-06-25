İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da polis ve jandarma ekiplerinden bayram denetimi

Elazığ’da polis ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yol denetimi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Elazığ'da polis ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yol denetimi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.


Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler çerçevesinde ekipler durdurdukları sürücülerin bayramlarını tebrik ederek; emniyet kemeri, hız kuralları, cep telefonu kullanmamaları, dinlenme süreleri konularında bilgiler verdi. Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceği bildirildi.

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