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Elazığ'da polisler, ATV motorlu denetime başladı

Elazığ’da trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde, ulaşımı rahatlatmak için oluşturulan ATV Motorlu Polis ekipleri, göreve başladı.

Elazığ'da trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde, ulaşımı rahatlatmak için oluşturulan ATV Motorlu Polis ekipleri, göreve başladı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent merkezindeki belirli noktalarda trafik yoğunluğunu en aza indirmek için 2 ATV Motorlu Polis ekibi oluşturdu.Kent merkezindeki işlek cadde ve dar sokaklarda bugün itibariyle hizmet vermeye başlayan motorlu trafik polisleriyle ulaşımın rahatlatılması planlandığı aktarıldı.


Motorlu ekipler hakkında bilgi veren Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, “Elazığlı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda özellikle çarşı bölgesinde hatalı parklanmalardan kaynaklanan trafik yoğunluğunu en az seviyeye indirmek amacıyla motosikletli şahin unsurlarımıza takviye olarak emniyet müdürümüzün de talimatları ile 2 adet ATV'yi sahaya sürmüş durumundayız. Bu ATV'lerimiz trafikte daha pratik olduğu için özellikle Gazi, Vali Fahri Bey Caddeleri ve bunun yanı sıra kapalı çarşı, Saray Camii ve Şıra Meydanı civarındaki dar sokaklarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna müdahale etmek amacıyla kullanmayı planlıyoruz ve uyguluyoruz” dedi.

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