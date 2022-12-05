İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da polisten ‘Dar Bölge' uygulaması

Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından ‘Dar Bölge’ uygulaması yapıldı.

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından ‘Dar Bölge' uygulaması yapıldı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 21.00-22.00 saatleri arasında 12 ekip ve 6 çift devriyenin katılımı ile "Dar Bölge" uygulaması icra edildi. Uygulamada şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Ekipler, kent genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.