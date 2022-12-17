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Elazığ'da polisten ‘Dar Bölge' uygulaması

Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından ‘Dar Bölge’ uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından ‘Dar Bölge' uygulaması gerçekleştirildi.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 20.30-21.30 saatleri arasında 13 motorize ve 6 çift yaya devriyesi olmak üzere "Dar Bölge" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Ekipler, kent genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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