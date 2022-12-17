Elazığ'da polisten ‘Dar Bölge' uygulaması

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından ‘Dar Bölge' uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 20.30-21.30 saatleri arasında 13 motorize ve 6 çift yaya devriyesi olmak üzere "Dar Bölge" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Ekipler, kent genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.