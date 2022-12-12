Elazığ'da potada haftanın sonuçları

Elazığ'ın Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare deplasmanda kazanırken, Elazığ Basketbol evinde kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Elazığ ekiplerinden İl Özel İdare, deplasmanda karşılaştığı maçta BOTAŞ Gelişim'i 57-45 yendi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ İl Özel İdare; 1. Periyodu 18-9, 2. Periyodu 28-23, 3. Periyodu 43-33 ve maçı 57-45 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

TKBL'nin bir diğer şehir takımı Elazığ Basketbol ise evinde karşılaştığı maçta Ankara ekibi DİBA'ya iki sayı farkla 67-65 yenildi.