Elazığ'da radyoloji teknisyeni koronaya yenik düştü

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Evren Demirbağ (49), Mart ayının son haftası Covid-19'a yakalandı. Durumu kötüleşen Demirbağ, 4 Nisan'da Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Demirbağ, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demirbağ'ın cenazesinin Asri Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.