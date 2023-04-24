Elazığ'da Ramazan ayında 350 dilenciye işlem yapıldı

Düzenlenen operasyonlarda şahıslara toplam 98 bin lira para cezası uygulandı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ramazan ayında 350 dilenci toplayan ekipler, vatandaşların duygularını suiistimal edenlere toplam 98 bin lira para cezası uyguladı. Ramazan ayında özellikle cami, AVM, bankamatik ve market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek ekipler tarafından yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan yüzlerce dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi. İl dışından geldikleri belirlenen dilencilere, toplam 98 bin lira para cezası kesilirken, üzerlerinde bulunan paralara da el konuldu.

Zabıta ekiplerinin dilenci operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.