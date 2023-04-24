İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da Ramazan ayında 350 dilenciye işlem yapıldı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında çevre illerden gelen toplam 350 dilenciye operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda şahıslara toplam 98 bin lira para cezası uygulandı.


Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ramazan ayında 350 dilenci toplayan ekipler, vatandaşların duygularını suiistimal edenlere toplam 98 bin lira para cezası uyguladı. Ramazan ayında özellikle cami, AVM, bankamatik ve market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek ekipler tarafından yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan yüzlerce dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi. İl dışından geldikleri belirlenen dilencilere, toplam 98 bin lira para cezası kesilirken, üzerlerinde bulunan paralara da el konuldu.


Zabıta ekiplerinin dilenci operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.