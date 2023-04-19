Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını korumak için bayrama sayılı günler kala gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bu çerçevede ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde Kapalı Çarşı başta olmak üzere şekerleme, pasta, kadayıf, yiyecek ve içecek üretimi yapan ve satan işletmeleri tek tek gezerek denetim gerçekleştirdi. Satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gıdaların gramaj, ambalaj durumu, saklama koşulları ve fiyat listesi kontrol edildi. Ekipler ayrıca iş yerlerinin ruhsat ve belgelerini de kontrolden geçirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “ Gıda denetim ekiplerimiz tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, başta tatlı ve unlu mamul üreten işletmeler olmak üzere ilimiz genelinde bin 700, Malatya'da 3 bin denetim gerçekleştirdik. Toplumun güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetim yapan ekiplerimiz, ürünlerin son tüketim tarihi, hijyen koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile ruhsat kontrollerini yaptı” dedi.