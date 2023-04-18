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Elazığ'da ‘Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası

Elazığ’da ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası çerçevesinde traktör sürücüleri bilgilendirildi.

Elazığ'da ‘Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası çerçevesinde traktör sürücüleri bilgilendirildi.


Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası sürdürülüyor. Bu çerçevede jandarması ekipleri ve TÜVTÜRK, Mollakendi Beldesinde 61 traktörün fenni muayenesini yaptı. Ardından 73 sürücüye traktör ile römork kullanımı, rops ve sürücü kabini kullanımının önemi, römorklarda reflektör kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra ekipler, römorklara reflektör montajı yaptı.

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