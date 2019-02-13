Elazığ'da rehber öğretmenlere "Koruyucu Aile" anlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından kent genelindeki rehber öğretmenlere, Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Koruyucu Aile" hizmet modelinin tanıtımı yapıldı. Kurumda görevli Sosyologlar Melek Karadayı ve Göngür Memedoğlu tarafından anlatılan hizmet modeliyle ilgili detaylı bilgiler de aktarıldı.

Koruyucu aile ile ilgili bilgi veren İl Müdürü Suat Kenç, "Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocuklarımızın eğitim, bakım yetiştirilme sorumluluğu kısa veya uzun süreli olarak ücretli veya gönüllü statüsünde devlet denetiminde koruyucu aileler yanında verilmektedir. Bu uygulama ile yapılan başvurular incelenip, başvurusu uygun görülen aileleri çocuklarla buluşturuyoruz. İl Müdürlüğü olarak koruyucu aile konusunda titiz çalışıyor, ailelerimiz ve çocuklarımızla sürekli bir araya geliyor, sürecin nasıl işlediğini periyotlar halinde kontrol ediyoruz" dedi.

Kurum olarak kendilerinin çocuklara sıcak bir yuva sunmak ve onları geleceğe hazır iyi bir birey olarak yetiştirmekle mükell olduklarına değinen Kenç." 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayeleriyle başlayan Gönül Elçileri Projesi bu alandaki çalışmalara ivme kattı. İl Müdürlüğü olarak bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle koruyucu aile hizmet modelimize önem vermekteyiz. Bu gün itibariyle 36 çocuğumuz 27 koruyucu aile ortamında hizmet almaktadır"ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kenç'in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Ulufer, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol ve rehber öğretmenler katıldı.