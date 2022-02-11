İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da rögar kapağı çalan ve polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da rögar kapağı çalan ve polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bir sokaktan rögar kapağının çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Ö.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında Ö.B.'nin çaldığı rögar kapağı da bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.