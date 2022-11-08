Elazığ'da ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında araç içerisinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gülüşkür yol kontrol noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış 1 adet Sıgsauer marka tabanca ve 1 adet marka ve seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.

Tabancalara el konulurken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.