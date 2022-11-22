Elazığ'da ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüphelendikleri M.E. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yaptı. Jandarma ekiplerince, şüphelinin üst araması yapıldı ve yapılan üst araması sonucunda üzerinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet mermi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince silaha el konulurken şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.