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Elazığ'da rüzgar ağılın çatısını uçurdu

Elazığ’da etkili olan kuvvetli rüzgar bir ağılın çatısını uçurdu, bazı ağaçların ise dallarını kırdı.

Elazığ'da etkili olan kuvvetli rüzgar bir ağılın çatısını uçurdu, bazı ağaçların ise dallarını kırdı.


Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yağış ve kuvvetli rüzgar ara ara Elazığ'da etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesinde Sıddık Akalın'a ait ağılın çatısı uçarken, bir kısmı da içine devrildi.


Ağılda bulunan küçükbaş hayvanlar zarar görmediği olayda, maddi hasar oluştu. Rüzgar nedeniyle bölge de bazı ağaç dallarının da kırıldı öğrenildi.

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