Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da kuvvetli yağmur yağışı etkisini gösterdi, bazı yerlerde su birikintileri oluştu.

Meteorolojinin önceden uyardığı aralıklarla sağanak yağışı Elazığ'da etkisini gösteriyor. Öğle saatlerinde yağan ve yaklaşık 1 saat devam eden yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Yağışlar nedeniyle ciddi bir olumsuzluk yaşanmazken, yetkililer su basması ve sele karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise,"Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışlı geçeceği beklenmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.Adıyaman ve Bingöl çevrelerinde öğleden sonra görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden su basması, sel, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"denildi.