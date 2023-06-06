İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ’da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor. Kentte öğleden sonra başlayan ve aralıklarla seyreden yağış, şiddetini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise yağmurda ıslandı.

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