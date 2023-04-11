İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.


Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Akşam üzere etkili olan ve zaman zaman etkisini sürdüren sağanak yağmur sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken bazı caddelerde su taşkını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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