İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.


Elazığ'da akşamüstü etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağmur sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı caddelerde ise su baskını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yağışların, Elazığ merkez, Ağın, Baskil, Sivrice ve Keban'da kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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