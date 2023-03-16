Elazığ'da sağanak sonrası istinat duvarı çöktü

Elazığ'da sağanak yağış sonrası istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı Elazığ başta olmak üzere bölge genelinde etkili oldu. Elazığ'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış nedeni ile istinat duvarında çökme meydana geldi. Merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde sitelerin olduğu ve araçların yoğun kullandığı yol üstündeki istinat duvarı, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. O sırada bina çevresinde ve yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.