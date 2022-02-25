İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

Elazığ’da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.


Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan korunurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji ise sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.


Rahmet yağdığını belirten Ahmet Tuğrul, “Rahmetten zarar gelmez. Bu yağmur bize ekin, bağ ve bahçe olur. Yurdumuza bolluk gelir. Bundan daha ne isteyelim. Biz Allah'a ne kadar şükür etsek azdır. Bu sene çok iyi yağdı. Geçen sene hiçbir şey yoktu. Allah verdim mi veriyor” dedi.

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