Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu

Bölge Müdürlüğünün kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da sağanak etkisini gösteriyor.

Bölge Müdürlüğü tarafından, Elazığ'da çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini vurgulayarak, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle bacı gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını konularında uyarılarda bulunuldu. Sağanak, kent merkezinde ise belirli aralıklarla etkisini göstermeye başladı. Yağışların pazartesi gününe kadar etkili olacağı kaydedildi.