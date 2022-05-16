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Elazığ'da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı

Elazığ’da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı ahırları su bastı.

Elazığ'da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı ahırları su bastı.


Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bunun yanı sıra bazı ahırları su bastı. Yazıkonak beldesinde ahırını su basan Behçet Özer, içeride bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının bir bölümünü dışarı çıkardı. Aile, gece boyunca ahıra dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.


Sağanak yağışın etkili olduğunu belirten Özer, “Yoldan gelen tüm su ahırda doldu. Bazı hayvanları bu yağışta dışarı çıkardık. Her tarafa su doldu. Kendi çabamızla dışarı atmaya çalıştık. Gece boyu su atmakla uğraştık” dedi.

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