Elazığ'da sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı

Elazığ'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında kentteki bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak, dün dolu ile birlikte Elazığ'da etkili olmuş, birçok ev ve iş yerini su basarken, alt geçitlerde mahsur kalanlar botlarla kurtarılmıştı. Sağanak yağış bugün de etkisini gösterdi. Öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle sokaklar nehre dönerken bazı iş yerlerini ise su bastı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi itfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin su ile dolan iş yerlerinin boşaltılma çalışmaları sürüyor.