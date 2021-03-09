Elazığ'da Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi hizmete girdi

Elazığ'da Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) birimi hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Rızaiye Kampüsü alanında kurulumu tamamlanan SAKOM birimi hizmete girdi. SAKOM'un Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelindeki tüm acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun yapıldığı ve 7/24 zamanlı çalıştığı merkez olduğu aktarıldı. Merkezin açılışı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat'ın katılımıyla yapıldı.Kent genelindeki tüm acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun yapıldığı merkezde incelemelerde bulunan Polat, sunulacak hizmetler hakkında bilgi aldı.

Aynı alanda hizmet veren Afet ve UMKE birimini de gezen Polat'a, UMKE personeli tarafından birimin işleyişi hakkında bilgilendirilmede bulunulduğu aktarıldı.