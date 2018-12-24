Elazığ'da sağlık çalışanları, düzenleme istedi

Elazığ'da sağlık çalışanları, kadrolu ve sözleşmesi doktorlar ile döner sermaye ile ilgili düzenleme yapılmasını istedi.

Sağlık- Sen Elazığ Şubesi tarafından, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde basın açıklaması yapıldı.Şube Başkanı Mehmet Karataş, doktorlar ve sağlık çalışanlarının katıldığı basın açıklamasında, bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Mevcut hekimlerin yaklaşık 4'de de 1'inin sözleşmeli geriye kalanların kadrolu olarak çalıştıklarını ifade eden Şube Başkanı Mehmet Karataş, “Sözleşmeli çalışan hekimler normal kadrolu hekimlerin neredeyse 2 katı kadar maaş almaktadır. Bu ücret dengesizliği ve adaletsizliği hekimlerimizi rencide etmekle birlikte onların çalışma şevkini ve iş barışını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu adaletten uzak ve haksız uygulamanın bir an önce düzeltilmesi elzemdir. Aynı işi yapan 2 hekimden birinin diğerinin 2 katı kadar maaş alması eşitlik ilkesine aykırı olup hakkaniyete de uygun değildir. Hastanemizde görev yapan tüm hekimlerimizin sözleşmeli kadroya alınmaları suretiyle mevcut olan adaletsiz ücret uygulamasına bir an evvel son verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mevcut döner sermaye sisteminin bu hali ile yamalı bohçaya döndüğüne şahitlik ettiklerini ileri süren Karataş, “Artık yepyeni ve tüm çalışanları daha adil bir şekilde kapsayan bir döner sermaye sistemine geçilmesi gerekmektedir. Sistemde değişiklik yapılmadığı taktirde kısa bir zamanda hekimler dahil hiçbir sağlık çalışanı sabit ek ödeme dışında ek ödeme alamayacak duruma gelecektir. Ek ödemeyle mağdur edilen tek sektör sağlık sektörüdür. Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki düşüklük ek ödemeyle giderilmeye çalışılmakta, diğer sektörlerde çalışanların maaşlarına eşitlenmeye çalışılmaktadır. Gelinen noktada sağlık çalışanları sabit ek ödeme emekliliğe yansıtılmadığı için de başka bir mağduriyet yaşanmaktadır” diye konuştu.