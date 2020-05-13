Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı

Elazığ'da Korona virüs salgını nedeniyle yurtta kalan sağlık çalışanları adına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle ilgili her türlü çalışmalar yapılırken, sağlık personellerine de moral verici destek etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yurtta misafir edilen sağlık çalışanları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Orman Bölge Müdürlüğü'nünde katkılarıyla kaldıkları yurdun bahçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Sağlık çalışanlarına vefa kapsamında yapılan etkinlikte Harput Yurt Müdürlüğü kampüsü içerisindeki alana fidan dikildi. Fidan dikimine Vali Yardımcısı Abdulkerem Abasoğlu, Orman Bölge Müdürü M.Salih Çetiner , İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve yurtta kalan sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık personellerine fedakarca hizmetleri nedeniyle teşekküre den Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Harput Yurt Müdürlüklerinde misafir edilen cefakar sağlıklı personelleri için onların adını yaşatacak bir hatıra ormanı oluşturduklarını aktardı.