Elazığ'da, ‘Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi' semineri

Elazığ'da 6 ilden doktor ve yardımcı personelin katıldığı 5 gün sürecek olan ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi' semineri başladı.

Sağlık Bakanlığı Koordinesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından , ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi' semineri düzenlendi. Bir otelde düzenlenen seminer, Elazığ'ı tanıtan sinevizyon gösterimi ile başladı. Seminere Elazığ haricinde, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Erzincan'dan 50 hekim ve 50 yardımcı sağlık personelinin katıldığı belirtildi. 5 gün sürecek olan eğitim seminerinde katılımcılara, Sağlık Bakanlığı'nın misyon, vizyon ve stratejileri, mevzuat ve güncel saha uygulamaları, birinci basamak sağlık hizmetleri güncel uygulamaları, kadın ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı aşı ve önlenebilir hastalıklar, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, dezavantajlı gruplara yönelik sağlık hizmetleri ve temel halk sağlığı konularında eğitim verileceği belirtildi.

Seminerle ilgili bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe, “İnanıyorum ki burada yaptığımız eğitim sonrasında koruyucu sağlık hizmetleri noktasında ilk olarak ilimize güvenlik kazandırmak. Sağlık çalışanları olarak temel amacımız, kişilerin sağlığını korumak, sağlık gelişimini sağlamak ve hastalanmasının önüne geçmek. Muhakkak ki tedavi hizmeti sağlayacağız. Ama sağlığı korumak, sağlığı geliştirmek tedavi etmekten çok daha önce ve çok daha basit ve maliyeti düşük olan hizmettir. Bu noktada duyarlılığımızı ne kadar arttırabilirsek sağlık hizmetleri ve sağlığımızın geliştirilmesi noktasında da çok daha büyük adımlar atmış olacağız. Sağlık, ülke gelişmişlik değerleri ile gebe durumdadır. Bu hizmetleri ülkemiz yaklaşık 15 yıldır özellikle çok ciddi adımlar atıldı" dedi.

Seminerin bir farkındalık oluşturacağını dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ise , “ Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak birinci basamak sağlık hizmetlerine çok önem veriyoruz. Burada esas olan bir vatandaşın bir bireyin hastalanmaması ve hastalıklardan korunması. Hastalandığı zaman da bireyi en güzel hastanelerde ve güzel bir şekilde tedavi edilmesi şarttır. Ancak esas olan bizim koruyucu hekimimiz. Yani o vatandaşı bağımlılıktan korumaktır. Sağlık Bakanlığı da bu birinci basamak dediğimiz koruyucu hekim ile çoğu şeyin bilincine varmaktadır. Gelişmiş ülkelerde de artık sağlıkta esas olan başlangıç olarak hastalığa yakalanmamak. Çok güzel ve çok kıymetli bir toplantı olacak"ifadelerini kullandı.

Seminere, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Çömçe, İl Sağlık Müdürü Polat'ın yanı sıra, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Ferdane Oğuzöncül, bakanlıktan görevliler ile çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.