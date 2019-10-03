Elazığ'da sağlık için yürüyüş etkinliği

Elazığ'da sağlık personeliyle ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş etkinliği düzenlendi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kültür Park'ta etkinlik düzenlendi. Sağlık personeli ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte tişört, kalemlik, kalem ve şapka hediye edildi.Ardından egzersiz hareketleri yapılarak yürüyüş gerçekleştirildi. Kültür Park içerisinde yapılan yürüyüş, tekrar başlangıç noktasında sona erdi.

Amaçlarının fiziksel aktiviteyi özendirmek olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “Toplumda büyük bir hareketsizlik var. Başta kronik hastalıklar olmak üzere diyabet, kalp damar hastalıkları gibi birçok rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Özellikle yetişkinlerimiz hareketsiz olduğu için çocuklarımız da hareketsiz kalmaktadırlar. Bütün hayatları araçlarda geçiyor. Servisler ile okula gidip geliyorlar. Toplumda bir hareketsizlik var. Bizim amacımız toplumda fiziksel aktiviteyi artırmaktır. Biz sağlıkçılar olarak insan sağlığında hareketin önemli olduğunu dile getiriyoruz. Yetişkinlerde haftada 5 gün yarım saat, çocuklarda ise günde 60 dakikalık bir fiziksel aktivite öneriyoruz. Orta dereceli olan bu aktiviteler kalp hızını artıran eksersizlerdir. Toplumumuzda aktivite denilince spor akla geliyor ama aslında sadece basit eksersizlerdir. Buna en rahat olarak örnek verebileceğim yürüyüştür” dedi.