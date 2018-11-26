Elazığ'da ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek' semineri

Elazığ'da okul müdürlerine yönelik ‘Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Gelecek' semineri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Medical Park Elazığ Hastanesi ve Yeşilay Derneği tarafından il genelindeki okul müdürlerine yönelik ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek' semineri düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda düzenlen seminerde Genel Cerrahi Yrd. Doç. Dr. Bekir Sarıcık, Göğüs Cerrahisi Op. Dr. Tayfun Kermenli, Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Elyas Kaya ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde alkol , sigara ve uyuşturucunun zararları üzerinde duruldu.

Doktorların okul müdürlerini bilgilendirdiğini belirten Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu “Medicalpark Hastanesiyle yapmış olduğumuz bir protokol çerçevesinde nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz diye düşündük. Bu çalışmalardan ilkini bugün gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse bir sonra ki dönemde de çalışmalarımız artarak devam edecek. Okul müdürlerine, velilere, öğrencilere yönelik bu konuda yeni seminerlerimiz ve konferanslarımız olacak” dedi.

Gerçekleştirdikleri seminerin büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Kömürlü “Ortak işbirliğimizle yaptığımız seminerinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Takdir edersiniz ki çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmenin okullarımızın gerçekten çok büyük. Sağlıklı yaşam becerilerine kazanamayan bireylerin ayakta durabilmesi, zararlı alışkanlıkların neler olduğunu bilmesi ve bunlardan korunabilmesi gerçekten sıkıntı oluşturmaktadır. Bu konuda bizlere çok fazla görev düşmektedir"ifadelerini kullandı.

Diğer kurumlarla birlikte okul müdürlerine bağımlılık ve sağlıklı yaşam üzerine bir seminer verdiklerini aktaran Medicalpark Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op.Dr.Mahmut Yıldız ise, "Bundan sonra ki dönemde kurum ve derneklerimize birçok çalışmayı yürüteceğiz. Biz sağlık ile ilgili farkındalık oluşturma anlamında Yeşilay Derneğimizin yanındayız. Ülkemizin güzide kurumlarından olan Yeşilay Derneğimizle yola çıkmış olmak bu yolda memleketimize halkımıza hizmet etmek bizim için gurur meselesidir “diye konuştu.