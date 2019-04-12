Elazığ'da "Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek" semineri

Elazığ'da velilere yönelik "Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek" semineri düzenlendi.

Medical Park Elazığ Hastanesi, Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şubesi ile Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından "Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek" semineri düzenlendi. Koç İlkokulu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Konferans salonunda yapılan seminerde velilere bağımlılık üzerine seminer verildi. Slayt gösterimi destekli bağımlılığın çeşitleri hakkında bilgiler aktaran uzmanlar, velilerin dikkat etmeleri gerektiği konulara da değindi. Seminere, Genel Cerrahi Yrd. Doç. Dr. Bekir Sarıcık, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli, Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Elyas Kaya, Diyetisyen Neslihan Yumakgil,Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Seminerde, alkol, sigara, uyuşturucu ve beslenme zararları üzerinde durulurken, velilerin soruları da yanıtlandı.

Sadece sigara ve alkol bağımlılığın olmadığını, karbonhidrat ve tatlı bağımlılığı gibi beslenme bağımlılığına dikkat çeken Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “ Sağlıklı beslenmemiz ve sağlıklı bir yol izlememiz için velilerimize bu konu hakkında açıklamalar yaptık. Bağımlılık sadece sigara ve alkol olarak düşünülmemelidir, aslında karbonhidrat, tatlı bağımlılığı gibi sağlık problemimiz de olabiliyor. Karbonhidrat bağımlıkları çözmek için de velilerimize bilgiler verdik” dedi.

Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu ise," Burada değerli uzmanlarımız bağımlılıkla ilgili velilerimizi bilgilendirmeye çalıştılar. Bağımlılığın türleri hakkında bilgi vermeye ve farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Yeşilay'ın da en önemli hedeflerinden birisi toplumda bir farkındalık oluşturmaktır. Biz de bunu Koç İlkokulundaki velilerimizde uygulamaya çalıştık. Aynı zamanda hem Yeşilay hem de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi verdik. YEDAM'ın Elazığ'da faaliyetlerinden bahsettik. Dolayısıyla velilere rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgiler sunduk” ifadelerini kullandı.