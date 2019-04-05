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Elazığ'da sahte bandrollü 495 karton makaron ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 495 karton içerisinde 99 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 495 karton içerisinde 99 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent ilimiz genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli görülen ticari bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 495 karton içinde 99 bin dal adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.


Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

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