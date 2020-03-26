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Elazığ'da sahte kadın hakim tutuklandı

Elazığ’da kendisini hakim ve avukat olarak tanıtıp 5 kişiden adli konuları takip etme bahanesiyle 8 bin TL dolandıran kadın tutuklandı.

Elazığ'da kendisini hakim ve avukat olarak tanıtıp 5 kişiden adli konuları takip etme bahanesiyle 8 bin TL dolandıran kadın tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, şüpheli Ö.T.'nin kendisini hakim ve avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli kadının kendini hakim ve avukat olarak tanıtıp vatandaşların adli konularını yürütmek bahanesiyle 5 kişiden 8 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis kimliğini tespit ettiği şüpheli kadını düzenlediği operasyonla evinde yakaladı.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan Ö.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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