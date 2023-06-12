Elazığ'da sahte para operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş uygulamasından sahte para ile telefon alınmasının üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Y.S (19), H.Y (30), A.B (23) ve A.S (19) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S, H.Y ve A.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 mm tabanca, 7.65 mm çapında 3 adet fişek, farklı yerlere saklanmış 4 bin lira sahte olduğu değerlendirilen 40 adet 100 TL'lik banknot para, 8 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli dönemlerden kalmış sikke ve tuğra ele geçirildi.