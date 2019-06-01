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Elazığ'da Sakal-ı Şerif heyecanı

Elazığ’da ziyaret açılan Sakal-ı Şerife, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ'da ziyaret açılan Sakal-ı Şerife, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Elazığ İl Müftülüğü tarafından İzzetpaşa Camii'nde Sakalı Şerif ziyarete açıldı. Öğlen namazından sonra salavatlarla açılan Sakalı Şerif, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla Sakalı Şerif'in fotoğrafını çekti. Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, yoğunluk sebebiyle herhangi bir izdiham yaşanmaması için müezzinler vatandaşları uyarıp tek tek sıra halinde ziyaret etmelerini sağladı.


Kadir gecesinin bir sonraki günü İzzetpaşa Camiinde Sakal-ı Şerifi görmeyi Allah'ın nasip ettiğini ifade eden ziyaretçilerden İlhami Susam, “Bütün halkımız da bundan faydalandı. Bunu getirenlerden Allah razı olsun. Bu tür etkinliklerin memleketimizde olması bizi mutlu etti” dedi.


Sakal-ı Şerifi gördüğünü ve çok duygulandığını belirten ziyaretçilerden Mehmet Akdemir ise, “Halkında çok büyük teveccühü var. Mübarek günlerde ve aylarda diyanet işleri ve müftülüğümüzün böyle hizmetler verdiği için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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