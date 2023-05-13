İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da salep sağanı toplayan 4 kişi yakalandı

Diyarbakır’dan gelerek Elazığ’ın Arıcak ilçesinde salep soğanı toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara para cezası yazıldı.

Diyarbakır'dan gelerek Elazığ'ın Arıcak ilçesinde salep soğanı toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara para cezası yazıldı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı Arıcak İlçe Jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan gelerek 4 kişinin salep soğanı topladığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Arıcak ilçesinde 4 kişinin salep soğanı topladığını tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, U.A., B.B., A.T. ve E.B. jandarma ekipleri tarafından salep soğanı toplarken suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelere ekipler tarafından idari para cezası verildi.


Ekipler tarafından ele geçirilen salep soğanları ise Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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