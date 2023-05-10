İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da salep soğanı toplayan 2 kişiye 220 bin lira para cezası

Elazığ’da salep soğanı toplayan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara 220 bin lira para cezası kesildi.

Elazığ'da salep soğanı toplayan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara 220 bin lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ve Elazığ Doğa Koruma İl Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler salep soğanı toplayan 2 kişiyi tespit etti. Salep soğanı toplayan 2 şahsa, ekipler tarafından 220 bin lira para cezası kesildi.


Salep soğanları Elazığ Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar toprağa bırakıldı.

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