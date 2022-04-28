İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde salep soğanı toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara 436 bin lira da para cezası kesildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde salep soğanı toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara 436 bin lira da para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 4 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarı aldı. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi salep soğanı toplayan 4 kişiyi tespit etti. Salep soğanı toplayan 4 kişiye ekipler tarafından 436 bin lira para cezası kesildi.


Toplanan 29 kilo salep soğanına ise jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

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