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Elazığ'da samanlık yangını

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık kullanılamaz hale gelirken tonlarca samanda kül oldu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık kullanılamaz hale gelirken tonlarca samanda kül oldu.



Olay, Karakoçan ilçesi Yüzev köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret ve Nihat Eser'e ait samanlıklarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köylülerin ve jandarma ekiplerinin yardımı ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Yangında, 3 samanlık kullanılamaz hale gelirken içerisindeki tonlarca samanda kül oldu.

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