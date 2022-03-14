Elazığ'da şantiyelerde zehirlenen 19 kişi hastaneye sevk edildi

Elazığ'da farklı inşaatların şantiyelerinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 19 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ merkez ve ilçelerinde bulunan farklı şantiyelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlenen 12 işçi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, 7 işçinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.